Şeyma Subaşı duyurdu! Melisa'ya kardeş geliyor
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Şeyma Subaşı duyurdu! Melisa'ya kardeş geliyor

Şeyma Subaşı duyurdu! Melisa'ya kardeş geliyor
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Sevgilisi Mohammed Al Saloussi ile evlenmeye hazırlanan Şeyma Subaşı, hakkındaki hamilelik iddialarını yalanlamıştı. "Evlenmeden çocuk yapmam" diyen Subaşı, hamile olduğunu açıklayarak şaşırttı. Subaşı, paylaşımını ise kısa süre sonra kaldırdı. İşte detaylar...

Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile evlilik hazırlığı yapan Şeyma Subaşı'nın hamile olduğu ortaya çıktı.

Temmuz ayında İbiza'da nikah masasına oturacak olan Subaşı, "Son günlerde hamile olduğum yönünde haberler çıkıyordu. Sizlere hamile olduğumu duyurmak isterim. Dürüst olmak gerekirse, evlenmek için acele etmemizin nedeni buydu" diyerek çok konuşulacak bir itirafta bulunmuş oldu.

Sözlerini sürdüren Subaşı, "Birbirimizi çok seviyoruz. Sizlerin iyi dilekleri de bizi oldukça mutlu ediyor. Bundan sonra yaşanacaklar beni çok heyecanldırıyor" dedi.

Şeyma Subaşı, sosyal medya hesabından yaptığı bu paylaşımı kısa süre sonra kaldırdı. Subaşı'nın neden böyle bir hamle yaptığı merak konusu oldu.

Şeyma Subaşı'nın Acun Ilıcalı ile evliliğinden Melisa adında bir kızı bulunuyor.

Şeyma Subaşı duyurdu! Melisa'ya kardeş geliyor
Şeyma Subaşı duyurdu! Melisa'ya kardeş geliyor
Şeyma Subaşı duyurdu! Melisa'ya kardeş geliyor
Şeyma Subaşı duyurdu! Melisa'ya kardeş geliyor

Kaynak: Snob Magazin

Şeyma Subaşı, hamile olduğunu açıkladı! Paylaşımı kısa bir süre sonra sildi
Şeyma Subaşı, hamile olduğunu açıkladı! Paylaşımı kısa bir süre sonra sildi
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