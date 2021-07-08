Şeyma Subaşı'ndan flaş hamle! Resmen duyurdu
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Şeyma Subaşı'ndan flaş hamle! Resmen duyurdu

Şeyma Subaşı'ndan flaş hamle! Resmen duyurdu
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Magazin gündeminden düşmeyen Şeyma Subaşı, iş insanı Mohammed Alsaloussi'ya geri döndü. Evlilik hazırlığı sırasında zengin sevgilisinden ayrılan Şubaşı, Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi ile olan fotoğraflarını Instagram hesabına yeniden yükledi. İşte detaylar...

Şu sıralar Ibiza'da olan Şeyma Subaşı, Mohammed Alsaloussi ile arasındaki buzları eritti. Ayrılık sonrası tekne turuna çıkan ünlü çifti arkadaşlarının paylaşımı ele verdi. 31 yaşındaki sosyal medya fenomeni, dün Mısırlı sevgilisi ve dostlarıyla yemekte bir araya geldi. Yan yana görüntülenen ikili, 'her şey' yolunda mesajı verdi.

Yemekte Alsaloussi'nin yüzünü gizleyen Şeyma Subaşı, Instagram hesabından paylaştığı dans ettiği videoda ise tektaşını yeniden taktığı ortaya çıkmıştı.

Subaşı, Mohammed Alsaloussi ile ayıldıktan sonra sevgilisiyle olan bütün fotoğrafları kaldırmış, kızı Melisa ile bir pozunu paylaşıp "Beni merak eden sevgili arkadaşlarım. İçim kan ağladığı zaman da bile o her gün yüzümü güldürüyor" mesajı yazmıştı.

FOTOĞRAFLARI ARŞİVLEMİŞ

Aralarındaki sorunları çözen çift, eski günlerine geri döndü. Şeyma Subaşı'nın, sevgilisiyle olan bütün fotoğrafları arşivden geri yüklemesi dikkat çekti.

Şeyma Subaşı'ndan flaş hamle! Resmen duyurdu
Şeyma Subaşı'ndan flaş hamle! Resmen duyurdu
Şeyma Subaşı'ndan flaş hamle! Resmen duyurdu

Kaynak: Snob Magazin

Şeyma Subaşı geri adım attı! Mohammed Alsaloussi ile olan fotoğraflarını arşivden çıkardı
Şeyma Subaşı geri adım attı! Mohammed Alsaloussi ile olan fotoğraflarını arşivden çıkardı
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