Şeyma Subaşı'ndan Sevgilisiyle Yeni Aşk Pozları - Haberler
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Şeyma Subaşı'ndan Sevgilisiyle Yeni Aşk Pozları

Snob Magazin - Magazin
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Şeyma Subaşı'ndan Sevgilisiyle Yeni Aşk Pozları

Şeyma Subaşı, evlilik teklifi aldığı Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile aşk pozlarını paylaşmaya devam ediyor. Subaşı, tekneden yeni karelerini sosyal medya hesaplarından yayınladı. İste detaylar...

Şeyma Subaşı, Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile yeniden bir araya geldi. Yaklaşık 10 gündür İstanbul'da olan Şeyma Subaşı, Miami'ye döndükten sonra yakın arkadaşı Dila Tarkan ile bir araya gelmişti.

Subaşı, dün ise Mısırlı sevgilisiyle deniz keyfi yaptı. Kırmızı bikinisiyle pozlar veren Şeyma Subaşı, "Mavinin farklı tonları" diye yazdı.

Kısa sürede binlerce beğeni alan Subaşı'na hayranları kalp emojisi gönderdi.

Subaşı'ya sevenleri, düzgün fiziği nedeniyle övgü dolu mesajlar gönderdi. Mohammed Alsaloussi ile tekne keyfi yapan Şeyma Subaşı, bazı video'larını Instagram'dan yayınladı.

Şeyma Subaşı'ndan Sevgilisiyle Yeni Aşk Pozları

Şeyma Subaşı'ndan Sevgilisiyle Yeni Aşk Pozları

Şeyma Subaşı'ndan Sevgilisiyle Yeni Aşk Pozları

Snob Magazin - Magazin

Mohammed Al Saloussi, Şeyma Subaşı, Subaşı, Miami, Magazin, Haberler

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