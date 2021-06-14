Şeyma Subaşı'ndan radikal karar
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Şeyma Subaşı'ndan radikal karar

Şeyma Subaşı'ndan radikal karar
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Şeyma Subaşı, evlilik teklifi aldığı Mohammed Alsaloussi hakkında çıkan haberlerden sonra radikal bir karara imza attı. Sosyal medya fenomeni bakın ne yaptı? İşte detaylar...

Şeyma Subaşı, evlilik teklifi aldığı Mohammed Alsaloussi hakkında çıkan haberlerden sonra radikal bir karara imza attı. Mısırlı gazeteci Amer Fouad, Mohammed Alsaloussi ismini hiç duymadığını ve bu ülkede adından söz edilen bir iş adamı da olmadığını belirterek, Şeyma Subaşı'nın sevgilisi hakkında, "milyarder falan olamaz" yorumunda bulunmuştu. Son dönemde sevgilisi hakkında çıkan haberlerden sonra Instagram'daki yorumlara sınırlama getirdi. Subaşı, yorumlara sadece takip ettiği kişilere açması dikkat çekti.

Şeyma Subaşı'ndan radikal karar
Şeyma Subaşı'ndan radikal karar

Kaynak: Snob Magazin

Şeyma Subaşı'nın sevgilisinin dolandırıcı olduğu iddialarına Mısırlı gazeteci yanıt verdi: Milyarder falan olamaz
Şeyma Subaşı'nın sevgilisinin dolandırıcı olduğu iddialarına Mısırlı gazeteci yanıt verdi: Milyarder falan olamaz
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