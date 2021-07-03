Şeyma Subaşı'ndan mesaj var
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Şeyma Subaşı'ndan mesaj var

Şeyma Subaşı'ndan mesaj var
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Evlilik hazırlığı yaparken Mısırlı sevgilisi Mohammed Al Saloussi'den ayrılan ve o dönem karnındaki bebeğini kaybeden Şeyma Subaşı, doğum gününde mesaj verdi. İşte detaylar...

Mısırlı sevgilisi Mohammed Al Saloussi'den ayrılan Şeyma Subaşı, doğum gününde mesaj verdi. İbiza'da olan sosyal medya fenomeni, "Çok fazla ders var. Yani büyümek bu mu demek? Doğum günüm kutlu olsun" diye yazdı. Yorumları takip ettiklerine açan Subaşı'na arkadaşları doğum günü mesajı gönderdi. 31 yaşına giren sosyal medya fenomenine beğeni yağdı.

Şeyma Subaşı'ndan mesaj var
Şeyma Subaşı'ndan mesaj var

Kaynak: Snob Magazin

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