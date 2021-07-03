Şeyma Subaşı'ndan mesaj var

Evlilik hazırlığı yaparken Mısırlı sevgilisi Mohammed Al Saloussi'den ayrılan ve o dönem karnındaki bebeğini kaybeden Şeyma Subaşı, doğum gününde mesaj verdi. İşte detaylar...

Mısırlı sevgilisi Mohammed Al Saloussi'den ayrılan Şeyma Subaşı, doğum gününde mesaj verdi. İbiza'da olan sosyal medya fenomeni, "Çok fazla ders var. Yani büyümek bu mu demek? Doğum günüm kutlu olsun" diye yazdı. Yorumları takip ettiklerine açan Subaşı'na arkadaşları doğum günü mesajı gönderdi. 31 yaşına giren sosyal medya fenomenine beğeni yağdı.

Kaynak: Snob Magazin