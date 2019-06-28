Şeyma öğretmen ile kız kardeşini öldüren zanlı: Hoşlanıyordum (2)

Şeyma öğretmen ile kız kardeşini öldüren zanlı: Hoşlanıyordum (2)

TUTUKLANDI Konya'da, platonik aşık olduğu komşusunun kızı öğretmen Şeyma Sarı (25) ile kız kardeşi Tuğba Sarı'yı (18) tabancayla vurarak, öldüren, annesi Hacer Sarı'yı (51) da ağır yaralayan Muzaffer Canpolat, sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

Şeyma öğretmen ile kız kardeşini öldüren zanlı: Hoşlanıyordum (2)


TUTUKLANDI Konya'da, platonik aşık olduğu komşusunun kızı öğretmen Şeyma Sarı (25) ile kız kardeşi Tuğba Sarı'yı (18) tabancayla vurarak, öldüren, annesi Hacer Sarı'yı (51) da ağır yaralayan Muzaffer Canpolat, sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Canpolat, 'kasten adam öldürme' suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: DHA
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