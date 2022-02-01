Seyit Onbaşı'nın kahramanlığını "torunları" tiyatro sahnesinde anlatacak

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale Savaşları kahramanlarından Seyit Onbaşı'nın memleketi Balıkesir'in Havran ilçesinde eğitimlere katılan Kocaseyit Tiyatro Grubu, oyunlarını sahnelemeye başladı.

Belediye bünyesinde kurulan Kocaseyit Tiyatro Grubundaki ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerine gruplar halinde sanat eğitimi veriliyor.

Yazar ve yönetmen Hüseyin Türe tarafından üçer aylık dönemlerde verilen eğitimlerde genç adaylara diksiyon ve sahne duruşu eğitimine tabi tutuluyor. 17 öğrencinin katıldığı eğitimlerde ilk sahne deneyimini Havran Kültür Merkezinde 4 perdelik "Güler Misin Ağlar Mısın?" adlı oyunla yaşayan grup izleyenlerden büyük alkış topladı.

Öğrenciler, 18 Mart'ta ise Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yılı dolayısıyla Seyit Onbaşı'nın hayatını anlatan bir oyunla seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Hüseyin Türe'nin yazıp yönetmenliğini üstlendiği "Önce Vatan" adlı oyun, Seyit Onbaşı'nın köyünden çıkıp Çanakkale Savaşları'na katılması ve cephede silah arkadaşlarıyla sergiledikleri kahramanlığı konu alıyor.

Türe, AA muhabirine, 2014 yılından bu yana ilçede tiyatro eğitimi verdiklerini söyledi.

Hedeflerinin gençleri temelden alıp sahne ile buluşturmak ve onların arzuladığı sanatçı ruhunu kazandırmak olduğunu belirten Türe, "Belediyemiz çok büyük destekler veriyor. Yönetmen ve yazar olarak arkadaşlara her zaman iyiyi, doğruyu, güzeli, sanatçı olmayı, güzel ruhlar taşımayı, milletimize hizmet etmeyi anlattık." dedi.

Türe, tamamen amatör öğrencilerden seçilen tiyatro grubunun, gönüllülerden oluştuğunu dile getirdi.

Temel eğitim, diksiyon ve sahne eğitiminin ardından oyuncu adaylarıyla oyun çalışmaları yaptıklarını bildiren Türe, "Şu anda onları güzel oyunlarla buluşturduk, izleyici ile buluştuk. Kendilerini tebrik ediyorum. Güzel oynadılar. İnşallah bundan sonra da devamı gelecek." ifadesini kullandı.

Tiyatro sanatında ilerlemek istiyorlar

Grup üyelerinden üniversite öğrencisi Sertan Deniz ise çocukluğundan itibaren ilgi duymaya başladığı tiyatroculukta Türe sayesinde gelişme kaydettiğini, bunu daha ileriye götürmeye çalıştığını anlattı.

Doğan Ünal, 2017'den bu yana tiyatroyla iç içe olduğunu aktararak "Her zaman aynı heyecan ve sevinç var. Sahnelerde olmaktan dolayı çok mutluyum. İnşallah bu dalda ilerleriz." değerlendirmesinde bulundu.

Üniversite öğrencisi Cihan Üstündağ da tiyatroya başladığından bu yana kendisini çok mutlu ve huzurlu hissettiğine değinerek "Kendimi tiyatroda daha çok geliştirebileceğimi inanıyorum. Burada emeği geçen herkese çok teşekkür ederim." açıklamasını yaptı.

Üç aydır eğitim alan oyuncu adayı Derya Yüce, sahneledikleri ilk oyuna çıkarken aşırı heyecanlı olduğunu söyledi.

Türe sayesinde endişelerini yendiğini dile getiren Yüce, ekipte yer almaktan memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Grubun en küçük oyuncusu Yağmur Biçer ise "Tiyatrocu olmak çok iyi bir şey. Buraya geldiğimde çok heyecanlıydım. Hüseyin hoca bizi yönetti, heyecanınızı yenmemizi sağladı. Bu oyuna başlamadan önce çok heyecanlıydık ama oyuna başladıktan sonra yapabildik, iyi oldu." dedi.