Seyirci salonlarda Dilber Ay'ı yalnız bırakmıyor

Film, vizyondaki ikinci hafta sonunda da en fazla izlenen film oldu.

Bu hafta sonu 98 bin 530 seyirciyi sinema salonlarına çekmeyi başaran ""DİLBERAY", toplamda ulaştığı 320 bin 367 izleyici sayısıyla yine birinci oldu. Üç yıl önce aramızdan ayrılan ses sanatçısı Dilber Ay'a sahip çıkan ve beyazperde de yalnız bırakmayan sinemaseverler filmi zirveden indirmiyor.

Erken ölümüyle hayranlarını üzen sanatçıya saygı duruşu niteliği taşıyan "DİLBERAY" filmi; Aytaç Medya,Fikri Harika Prodüksiyon ve Metronom Film Yapım ortak yapımcılığıyla çekildi. Ketche'nin yönettiği, yetenekli oyuncu Büşra Pekin'in Dilber Ay'ı canlandırdığı filmde, Ayberk Pekcan, Nursel Köse, Zeliha Kendirci, Selen Uçer, Deniz Hamzaoğlu, Doğukan Güngör, DenizErdoğan gibi birbirinden değerli isimler rol alıyor.

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