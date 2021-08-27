SEYİR HALİNDEKİ TIR'IN LASTİĞİ ALEV ALDI

TOKAT'ta saman yüklü TIR'ın dorsesinin lastiği seyir halindeyken alev aldı.

TOKAT'ta saman yüklü TIR'ın dorsesinin lastiği seyir halindeyken alev aldı. Lastik, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Olay saat 09.00 sıralarında Tokat-Turhal kara yolunun 2'nci kilometresinde yaşandı. Adıyaman'dan Samsun'a saman nakli yapan Mustafa Çakmak (45) yönetimindeki 02 HE 409 plakalı çekicinin, 02 AAE 409 plakalı dorsenin arka sağ lastiği fren balatalarının ısınmasından dolayı alev aldı. TIR'ın kupasını dorseden ayıran sürücü, polis ve itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ekskavatör yardımı ile dorsede yüklü olan saman balyalarını tutuşmaması için yolun sağ tarafına indirerek araca müdahale etti. Yangın, ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonrası söndürüldü. TIR'ın dorsesinde hasar oluştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı