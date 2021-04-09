Seyir halindeki tır alev alev yandı

Karadenizli zekasını kullandı, 10 bin TL masrafla saatte 100 km gidebilen kamyonet yaptı

Altına rakip oldu! ABD Başkanı Biden'ın planı fiyatını yüzde 400 artırabilir

Çıktıkları tatil, sonları oldu! Cansız bedenlerini banyoda çırılçıplak buldular

Seyir halindeki tır alev alev yandı Antalya'da seyir halindeyken alev alan tır sürücüsü olaydan yara almadan kurtuldu.

Seyir halindeki tır alev alev yandı

ANTALYA - Antalya'da seyir halindeyken alev alan tır sürücüsü olaydan yara almadan kurtuldu.

Olay Korkuteli -Antalya karayolu, Bayatbademleri Mahallesi Cehennem deresi Yenice mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 LE 0643 plakalı tır, rampa aşağı seyir halindeyken bilinmeyen bir nedenle yandı. Aracı durdurup atlayan sürücü yara almadan kurtuldu. Yangın nedeniyle Korkuteli -Antalya karayolu trafiğe kapandı.

Olaya Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri müdahalede bulunarak yangını kısa sürede söndürdü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ADEM DURMAZ