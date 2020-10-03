Seyir halindeki otomobil alev alev yandı

Bursa'da seyir halindeki otomobil, bilinmeyen neden alev alıp, yandı. Sürücü durumu geç olmadan fark edip son anda kurtuldu. Yükselen dumanların kentin pek çok noktasından görüldüğü yangında, otomobil kullanılamaz hale geldi.