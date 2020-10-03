Seyir halindeki otomobil alev alev yandı
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Seyir halindeki otomobil alev alev yandı

03.10.2020 13:42 | Son Güncelleme: 03.10.2020 14:27

Bursa'da seyir halindeki otomobil, bilinmeyen neden alev alıp, yandı. Sürücü durumu geç olmadan fark edip son anda kurtuldu. Yükselen dumanların kentin pek çok noktasından görüldüğü yangında, otomobil kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 12.00 sıralarında Osmangazi ilçesi Acemler Kavşağı'nda yaşandı. Şehir merkezi yönüne giden otomobil, henüz bilinmeyen nedenle alev aldı. Otomobili yol kenarına çeken adı öğrenilemeyen sürücü, itfaiyeyi arayıp, yardım istedi. Kısa sürede büyüyen alevler, otomobili sardı. Yükselen dumanlar ise kentin bir çok noktasından görüldü.

YANGININ ÇIKIŞ NEDENİ BİLİNMİYOR

Yangın gelen itfaiye ekipleri aracı zorlukla söndürüldü. Otomobil kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Seyir halindeki otomobil alev alev yandı
Seyir halindeki otomobil alev alev yandı
Seyir halindeki otomobil alev alev yandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Abdulselam UĞUR

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