Seyir halindeki motosikletin üzerinde ayağa kalkıp ölüme meydan okudu Antalya'nın Alanya ilçesinde motosiklet üzerinde kasksız olarak ayakta seyreden genç, canını hiçe sayarak trafiği tehlikeye soktu.

Antalya'nın Alanya ilçesinde motosiklet üzerinde kasksız olarak ayakta seyreden genç, canını hiçe sayarak trafiği tehlikeye soktu.

Alanya'da dün akşam saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi D-400 karayolu üzerinde meydana gelen olayda, seyir halindeki motosikletin üzerinde ayağa kalkan kimliği belirsiz genç, bir süre sonra direksiyonu da bıraktı. O anlar, yoldan geçen diğer bir sürücü tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülendiğini fark eden genç bir süre motosiklete oturarak hızla uzaklaştı.

(Erdal Anak/İHA)

Kaynak: İHA