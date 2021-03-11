Seyir halindeki kamyonet alev alev böyle yandı
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Seyir halindeki kamyonet alev alev böyle yandı

11.03.2021 21:33 | Son Güncelleme: 11.03.2021 21:45

Seyir halindeki kamyonet alev alev böyle yandı Kahramanmaraş'ta seyir halindeyken alev alarak yanan kamyonet demir yığınına döndü Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde seyir halindeyken alev alarak yanan kamyonet demir yığınına döndü.

Seyir halindeki kamyonet alev alev böyle yandı

Kahramanmaraş'ta seyir halindeyken alev alarak yanan kamyonet demir yığınına döndü

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde seyir halindeyken alev alarak yanan kamyonet demir yığınına döndü. Kamyonetten yükselen alevler gecenin karanlığını aydınlatırken, patlamalar da çevredekilere korku dolu anlar yaşattı.

Olay, Elbistan-Göksun karayolunun Afşin ilçesine bağlı Kabaağaç Mahallesi kesiminde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 46 EB 820 plakalı kamyonet, seyir halindeyken motor kısmından alev aldı. Alevleri fark eden diğer sürücülerin uyarısı sonrasında kamyoneti durduran sürücü, araçtan son anda kendisini dışarı attı. Alev topuna dönen kamyonetin motor kısmındaki yangına, yoldaki diğer araçlarda bulunan yangın söndürücülerle müdahale edildi. Ancak bu çaba alevleri söndürmeye yetmedi. Bu sırada kamyoneti saran alevlerle birlikte küçük çaplı patlamalar da yaşandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, uzun süren çaba sonucunda yangını kontrol altına aldı.

Yangın sonucunda kamyonetten geriye demir yığını kaldı. Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Seyir halindeki kamyonet alev alev böyle yandı
Seyir halindeki kamyonet alev alev böyle yandı
Seyir halindeki kamyonet alev alev böyle yandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MURAT SÜRÜCÜ

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