Halk otobüsünde vatandaşları şaşırtan eğlence: Maskeyi çıkartıp darbuka çaldılar - Haberler
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Halk otobüsünde vatandaşları şaşırtan eğlence: Maskeyi çıkartıp darbuka çaldılar

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Halk otobüsünde vatandaşları şaşırtan eğlence: Maskeyi çıkartıp darbuka çaldılar Antalya'da seyir halindeki bir halk otobüsünde yolcu olarak binen iki kişi maskelerini indirip, darbuka çalarak şarkı söyledi.

ANTALYA (İHA) - Halk otobüsünde vatandaşları şaşırtan eğlence: Maskeyi çıkartıp darbuka çaldılar

ANTALYA - Antalya'da seyir halindeki bir halk otobüsünde yolcu olarak binen iki kişi maskelerini indirip, darbuka çalarak şarkı söyledi.

Dün akşam saatlerinde halk otobüsüne binen iki kişi, maskelerini indirip darbukalı eğlence düzenledi. Kişilerden biri darbuka çalarken, diğeri ise ona eşlik ederek şarkı söyledi. Şarkıdan şarkıya geçiş yapan kişilerin maskesini doğru takmadığı dikkatlerden kaçmazken, otobüse binen vatandaşlar neye uğradığını şaşırdı. O anlar, yolculuk eden diğer vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Halk otobüsünde vatandaşları şaşırtan eğlence: Maskeyi çıkartıp darbuka çaldılar

Halk otobüsünde vatandaşları şaşırtan eğlence: Maskeyi çıkartıp darbuka çaldılar

Halk otobüsünde vatandaşları şaşırtan eğlence: Maskeyi çıkartıp darbuka çaldılar

Halk otobüsünde vatandaşları şaşırtan eğlence: Maskeyi çıkartıp darbuka çaldılar

Halk otobüsünde vatandaşları şaşırtan eğlence: Maskeyi çıkartıp darbuka çaldılar

Halk otobüsünde vatandaşları şaşırtan eğlence: Maskeyi çıkartıp darbuka çaldılar

Halk otobüsünde vatandaşları şaşırtan eğlence: Maskeyi çıkartıp darbuka çaldılar

Halk otobüsünde vatandaşları şaşırtan eğlence: Maskeyi çıkartıp darbuka çaldılar

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