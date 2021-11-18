Seyir halinde yanan otomobil hurdaya döndü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Seyir halinde yanan otomobil hurdaya döndü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Seyir halinde yanan otomobil hurdaya döndü

Erzincan'da seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi.

ERZİNCAN (İHA) - Erzincan'da seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Erzincan merkez Yalnızbağ Mahallesinde 25 LT 328 plakalı otomobil seyir halindeyken motor kısmında yangın çıktı. Kısa sürede aracın içine sirayet eden alevler otomobili hurdaya çevirdi. Araç sürücüsünün 112 Acil Çağrı Merkezine haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen otomobilde büyük çapta maddi hasar oluştu ve araç kullanılamaz hale geldi. - ERZİNCAN

Seyir halinde yanan otomobil hurdaya döndü

Seyir halinde yanan otomobil hurdaya döndü

Hızla durağa dalan otomobil dehşet saçtı! İşe gitmek için bekleyen kardeşlerden biri öldü, diğeri yaralı

Hızla durağa dalan otomobil dehşet saçtı! İşe gitmek için bekleyen kardeşlerden biri öldü, diğeri yaralı

 Sivil polis aracı ile otomobil çarpıştı: 2'si polis 3 yaralı

Sivil polis aracı ile otomobil çarpıştı: 2'si polis 3 yaralı

 Tekirdağ'da otomobil ile askeri personel servisi çarpıştı: 14 asker yaralı

Tekirdağ'da otomobil ile askeri personel servisi çarpıştı: 14 asker yaralı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title