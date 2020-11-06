Seyir halinde cep telefonundan canlı yayın yaparken otomobili devirdi: 8 yaralı
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Seyir halinde cep telefonundan canlı yayın yaparken otomobili devirdi: 8 yaralı

06.11.2020 15:37 | Son Güncelleme: 06.11.2020 15:40
Seyir halinde cep telefonundan canlı yayın yaparken otomobili devirdi: 8 yaralı

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde, seyir halindeyken sosyal medyada canlı yayın yapan sürücünün kontrolünden çıkan otomobilin devrilmesi sonucu 8 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde, seyir halindeyken sosyal medyada canlı yayın yapan sürücünün kontrolünden çıkan otomobilin devrilmesi sonucu 8 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, 63 UE 017 plakalı otomobille seyir halindeyken cep telefonundan canlı yayın yapan Mehmet Y, Ceylanpınar-Akçakale kara yolunun 40. kilometresinde aracın kontrolünü kaybetti.

Otomobilin şarampole devrilmesi sonucu aralarında çocukların da bulunduğu 8 kişi yaralandı.

Sağlık ekiplerince Ceylanpınar Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Hastanede tedavi altına alınan Mehmet Y, AA muhabirine kaza anına ilişkin, "Direksiyon hakimiyetini kaybettim, şarampole uçtum, taşa geldim toparlayamadım. Arabada 8 kişiydik, eşim ve 2 çocuğum ağır yaralı." dedi.

Canlı yayında sürücüyü uyarmış

Sosyal medyada yer alan videoda, küçük yaşta bir çocuğun otomobilin ön koltuğunda emniyet kemersiz seyahat ettiği, sürücünün sürekli hız kadranı ile çevreyi gösterdiği görülüyor.

Canlı yayını izleyen bir kişinin ise "Yavaş git yeğenlerim var arabada." şeklindeki uyarısı dikkati çekiyor.

Görüntünün son kısmında ise aracın yoldan çıkmaya başladığı anlar yer alıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eyyüp Gürel

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