Seyir halinde at yarışı oynayan taksi şoförü trafikten men edildi İstanbul'da seyir halindeyken hem araçtaki yolcuların hem de trafikteki diğer sürücülerin canlarını hiçe sayarak at yarışı oynayan taksici bir daha şoförlük yapamayacak.

İstanbul Bahçelievler'de aracına müşteri aldıktan sonra seyir halinde ilerlerken at yarışı oynayan taksici, İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından trafikten men edildi.

GÖRÜNTÜ İNFİAL YARATTI

Dün sosyal medyada paylaşılan bir görüntüde İstanbul Bahçelievler'deki bir taksi şoförünün aracına yolcu aldıktan sonra trafikte seyir halindeyken at yarışı kuponu doldurduğu görülmüştü. Kısa sürede çok sayıda yorum alan görüntü İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü de harekete geçirdi.

ARTIK TRAFİKTE KUPAN YAPAMAYACAK

Görüntülerde bahsi geçen taksicinin trafikten men edildiğini duyuran İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "18.08.2020 tarihinde 'İstanbulda araç kullanırken at yarışı oynayan taksici pes dedirtti' başlığıyla basına yansıyan görüntüler incelenmiş, yapılan incelemeler sonucu 34 TDT 59 plakalı araç sürücüsü M. S. olduğu tespit edilmiştir. Sürücüye K.T.K'nın 73/A ( Saygısız araç kullanmak ) ve EK2/5 ( Belediye ruhsatının süresi bittiği halde yolcu taşımak ) maddelerinden 1360₺ cezai işlem uygulanarak araç trafikten men edilmiş, sürücünün ehliyetine K.T.K 45 ve K.T.Y 90 maddelerine istinaden Sağlık şartlarını yerine getirinceye kadar sürücü belgesi geçici süreyle iptal edilmiş olup, şahıs T.C.K nın 179/2 maddesinden adli işlemler yapılmak üzere Bahçelievler Polis Merkezine teslim edilmiştir."