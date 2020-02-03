Seyhan, yerli ve yabancı turizmcilere tanıtıldı

03.02.2020 11:20 | Son Güncelleme: 03.02.2020 11:25

Seyhan Belediyesi ilçenin gastronomi ve mutfak, kültürel, tarihsel, doğal ve ekonomik avantajlarını 24. EMITT-Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'nda yerli-yabancı tur operatörleri ve turizmcilere tanıttı.



35 ülkeden katılımcının iştirak ettiği fuarı büyük bölümü tur operatörü ve turizmci olmak üzere yerli ve yabancı 60 bin kişinin ziyaret etti. Fuarda Seyhan Belediyesi de ilçenin gastronomi ve mutfak, kültürel, tarihsel, doğal ve ekonomik avantajlarını yerli-yabancı tur operatörlere ve turizmcilere tanıttı.



Dünyanın en büyük dört turizm fuarı arasında yer alan 24. EMITT - Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarında Seyhan Belediyesi de tüm dünyadan katılımcılar, davetli tur operatörleri ve sektörün uzmanlarına Seyhan'ın avantajlarını aktardı. Seyhan Belediyesi standında 20 ülkeden 200'ün üzerinde hosted buyer'e (davetli tur operatörü) ilçenin tarihi, kültürel, doğal güzelliklerinin yanı sıra gastronomi kültürü tanıtıldı.



Başkan Akay Seyhan'ı anlattı



Fuarda, Seyhan'ın sahip olduğu avantajların yer aldığı, kitapçık ve yöresel hediyelerin bulunduğu çantalar ziyaretçilere hediye edildi. Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay da stantta turizmciler ve tur operatörleriyle görüşmeler yaptı. Başkan Akay, acentelerin yetkililerini, güzellikleri görmek ve ilçeyi yaşamak için Seyhan'a davet etti.



Seyhan standına yerli ve yabancı tur operatörleri ve turizmciler büyük ilgi gösterirken, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da standın ziyaretçileri arasındaydı. Seyhan standında tanıtım kitapçıklarını inceleyen, Seyhanla ilgili bilgiler alan Başkan Ekrem İmamoğlu stantta fotoğrafta çektirdi. Seyhan Belediyesi yetkilileri Başkan Akif Kemal Akay adına İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na çini hediye etti.



Seyhan Belediyesi standında ünlü isimler de söyleşiye katıldı. Hattat Gazeteci ve Ressam Etem Çalışkan, yazar, fotoğrafçı ve sanat danışmanı Dr. Haluk Uygur, kebap salonu işletmecisi Teoman Dede, Masterşef Alican Sabunsoy ile Şef Guqi Gucum Seyhan Standında söyleşi gerçekleştirdi. Adanalı söz yazarı Ahmet Selçuk İlkan ve çok sayıda Adanalı isimde Seyhan standını ziyaret etti. Seyhan Belediyesi, kurduğu stant, tanıtım organizasyonu ve misafirperverliği ile EMİTT fuarında ön plana çıkan Belediyelerin başında yer aldı. - ADANA

Kaynak: İHA