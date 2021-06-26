Seyhan Nehri'nde erkek cesedi bulundu
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Seyhan Nehri'nde erkek cesedi bulundu

Seyhan Nehri'nde erkek cesedi bulundu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Adana'da, Seyhan Nehri'nde bir erkek cesedi bulundu.

Adana'da, Seyhan Nehri'nde bir erkek cesedi bulundu.

Girne köprüsü civarındaki vatandaşlar Seyhan Nehri'nde ceset olduğunu fark etti. İhbar üzerine olay yerine gelen dalgıç polis ekiplerinin çalışmalarıyla sudan çıkarılan genç erkek cesedinin üzerinden herhangi bir kimlik çıkmadı. Meraklı vatandaşlar cesedin çıkarılmasını merakla izledi.

Yapılan incelemenin ardından ceset otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. - ADANA

Seyhan Nehri'nde erkek cesedi bulundu
Seyhan Nehri'nde erkek cesedi bulundu
Seyhan Nehri'nde erkek cesedi bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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