Seyhan Belediyesi'nden okullara su deposu temizliği hizmeti Seyhan Belediyesi tarafından devlet okullarının su depolarında temizlik çalışması yapıldı.

Seyhan Belediyesi tarafından devlet okullarının su depolarında temizlik çalışması yapıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri ilçede su deposu bulunan okullarda depo temizliği yapmaya başladı.

Uzman ekip tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda önce depo zemininin temizliği yapılıyor, depoların içi ve dışı, sağlığa zararlı olmayan dezenfektan ile temizleniyor. Çatlak veya sorunlu alanlar elden geçiriliyor. Temizliği tamamlanan su depolarının son kontrolü yapıldıktan sonra kapağı kapatılarak okul yetkililerine 6 aylık periyodik bakım için tarih yazdırılıyor.

Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, ilçede 259 okulda yaklaşık 170 bin öğrencinin eğitim gördüğünü anımsattı.

Çocukların sağlıklı suya ulaşmalarını sağlamak amacıyla su deposu bulunan tüm okullardaki depoların belirtilen kurallar ve yönetmelikler çerçevesinde temizlenmeye başladığını ifade eden Akay, sınıfların da açıklanacak takvime göre dezenfekte edileceğini bildirdi.

Kaynak: AA