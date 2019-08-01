Seyhan Belediye Başkanı Akay'a ziyaret

Anadolu Ajansı (AA) Adana Bölge Müdürü Mehmet Kemal Firik, Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay'ı ziyaret etti.

Firik, Akay ile makamında bir araya geldi.

Akay, ziyarette yaptığı konuşmada, belediyenin çalışmaları hakkında bilgi verip Seyhan ilçesinin sorunlarının çözümü noktasında tüm kurumlarla iş birliğine hazır oldukları belirtti.

Firik de AA'nın çalışmalarından bahsetti.

Kaynak: AA