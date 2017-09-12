Seyhan Baraj Gölü'nde Rehabilitasyon ve Rekreasyon Çalışması

DSİ 6. Bölge Müdürlüğü tarafından "Seyhan Baraj Gölü Kıyı Şeridi Rehabilitasyon ve Rekreasyon Projesi Yapımı" projesi kapsamında DSİ 6. Bölge Müdürü Mevlüt Aydın ve yüklenici firma yetkilileri arasında sözleşme imzalandı.



DSİ 6. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Adnan Menderes Bulvarı ve çevresinde plansız ve izinsiz bir şekilde inşa edilen, insanların rahatça gezmelerini sınırlayan gecekondu tarzı küçük işletmelerin yoğun işgallerine maruz kaldığı belirtilerek, "Seyyar olanından betonarme ve çelik konstrüksiyon ile imal edilen kalıcı özellikteki ve birçoğu Seyhan Baraj Gölü taşkın kotu olan 70.90 m kotu altında olan söz konusu işletmelerin başta belediye olmak üzere herhangi bir kurum-kuruluştan yapı ruhsatı, GSM gibi izni bulunmamakta, iptidai olmaları sebebiyle can ve mal güvenliği açısından büyük risk taşımaktadırlar" ifadelerine yer verildi.



Seyhan Baraj Gölü'nün çevresel etkilerden zarar görmemesi, su kalitesinin bozulmasına sebep olacak unsurların tespiti ve kontrol altına alınması, mevcut doğal hayat ve çevresinin korunabilmesi, vatandaşların sosyal ihtiyaçlarını giderebileceği projeli ve izinli yapıların geliştirilmesi konularında Adana Valiliği koordinasyonunda ilgili kurum ve kuruluşlardan oluşturulan komisyonlar ile çalışmalar yürütüldüğü bildirilirken, 2011 yılında hazırlanan ve onaylanan "Adana Seyhan Baraj Gölü Yaban Hayatı Geliştirme Sahası Yönetim ve Gelişme Planı", "Seyhan Baraj Gölü ile Regülatörü ve Çevresi Yönetim Tebliği" ve yürürlükteki mevzuat hükümlerine uygun olarak Seyhan Baraj Gölü ve çevresinin korunması, geliştirilmesi ve yönetimi maksatlı faaliyetler gerçekleştirildiği belirtildi.



Adana sınırları içerisinde halkın rahatça ve güvenilir bir ortamda ailece piknik yapabileceği veya gezebileceği bir ortamın oluşturulabilmesi için DSİ 6. Bölge Müdürlüğü tarafından "Adana İli, Seyhan Baraj Gölü Kıyı Şeridi Rehabilitasyon ve Rekreasyon Projesi Yapımı" projesinin sözleşmesi, DSİ 6. Bölge Müdürü Mevlüt Aydın ve yüklenici firma yetkilileri tarafından imzalandı.



Proje ile Seyhan Baraj gölü kıyısında bulunan Adnan Menderes Bulvarı civarı yaklaşık 2 bin dekar alanda kent-kıyı ilişkisinin kurulabileceği sosyal alanların oluşturulmasıyla peyzaj-rekreasyon projeleri hazırlanacak, bölge halkının kullanım amaçlarına uygun olarak, yöreyi ekonomik ve kültürel anlamda kalkındıracak, tanıtacak ve doğal dokusuyla uyumlu rekreasyon alanları planlanacak.



Rekreasyon alanlarının projelendirilmesinde engelli vatandaşlar da düşünülerek, engellilerin proje alanında rahatça ulaşım ve diğer tüm ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde projelendirilme yapılacak.



Ayrıca, 788 bin 500 TL sözleşme bedeli olan projenin, 180 günde tamamlanması hedeflendiği bildirildi. - ADANA