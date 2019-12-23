: Seyhan Arman Sobe'de anlattı: Biz ötekilerin de ötekisiyiz

23.12.2019 18:46 | Son Güncelleme: 23.12.2019 18:46

'Biri bana 'dönme' dediğinde dönüp evet 'dönmeyim' diyorum. Bu cevaptan sonra karşındaki senin için başka ne diyebilir ki! Önce kendinle barışmalısın, kendini kabul etmelisin.'

İnsan kendini geliştirdikçe öfkesi azalıyor bence. Bunun tam karşılığı Seyhan. Hiçbir yere, hiçbir etikete ait olmadığımızı hatırlatıyor bize.

Teşekkürler Seyhan Arman.

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