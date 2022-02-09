Şeyh Raid Salah, iki aşiret arasında arabuluculuk yaptı - Haberler
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Şeyh Raid Salah, iki aşiret arasında arabuluculuk yaptı

AA - Güncel
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Görüntü Dökümü: Şeyh Raid Salah'ın El Halil kentine gelmesi Şeyh Raid Salah'ın kentin ileri gelenleri tarafından karşılanması Şeyh Raid Salah'ın salondakilere hitab etmesi EL HALİL - Filistin 1948 İslami Hareketi'nin kuzey kanadının lideri Şeyh Raid Salah, Filistinli iki aşiret arasında...

Görüntü Dökümü:

Şeyh Raid Salah'ın El Halil kentine gelmesi

Şeyh Raid Salah'ın kentin ileri gelenleri tarafından karşılanması

Şeyh Raid Salah'ın salondakilere hitab etmesi EL HALİL - Filistin 1948 İslami Hareketi'nin kuzey kanadının lideri Şeyh Raid Salah, Filistinli iki aşiret arasında yaşanan anlaşmazlıkta arabuluculuk yapmak için Batı Şeria'nın El Halil kentine geldi. Salah, ziyareti sırasında salonda toplanan Filistinlilere hitap etti.

Şeyh Raid Salah, iki aşiret arasında arabuluculuk yaptı

Şeyh Raid Salah, iki aşiret arasında arabuluculuk yaptı

Şeyh Raid Salah, iki aşiret arasında arabuluculuk yaptı

AA - Güncel

Şeyh Raid Salah, Batı Şeria, Filistin, Aşiret, Güncel, Haberler

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