Şeyh Ali Baba Türbesi Bakım ve Onarım Bekliyor

Şeyh Abdurrahman Erzincani Hazretleri'nin, oğlu olan Şeyh Ali Baba'nın Tut ilçesinde bulunan türbesi bakım ve onarım bekliyor.



Şeyh Abdurrahman Erzincani Hazretleri'nin Adıyaman merkeze bağlı Zey köyünde kabri bulunurken, oğlu Şeyh Ali Baba'nın kabri Tut ilçesinde bulunuyor. Adıyaman'ın Tut ilçesi Fatih Mahallesinde bulunan Şeyh Ali Baba Türbesinin bulunduğu alanda çevre düzenlemesi yapılmasını isteyen vatandaşlar, yetkililerin türbe ve etrafında düzenleme yapmasını istiyor. Vakıflar bölge Müdürlüğü tarafından çevre düzenlemesinin ve türbenin düzenlenmesini isteyen vatandaşlar, türbenin fiziki yapısının ziyaretçilerin ihtiyacına cevap vermediği öne sürüldü.



Tut Kaymakamlığının öncülüğünde hazırlanacak proje ile çevre düzenlemesi yapılarak, ziyaretçilerin hizmetine sunulması bekleniyor. Yetkililer ise, türbenin bir proje dahilinde bakım ve onarımının yapılabileceğini ifade ederek, türbenin inceleneceğini aktardılar.



Rivayete göre Şeyh Ali Baba Türbesi ile ilgili şu bilgiler yer almaktadır: "Ali Baba Şeyh Abdurrahman Erzincani'nin oğludur. Buraya yerleşmiş, evlenmiş ve burada şehit olmuştur. Kanuni dönemi tahrir defterlerinde Tut ilçesinde Şeyh Abdurrahman Erzincani'nin oğlu olarak Mehmed-i Erzincani görünmektedir. Muhtemelen zaman içinde Mehmed-i Erzincani Şeyh Ali Baba olarak anılmıştır.



Menkıbelere göre, babasının yaptırdığı caminin mihrabının Kıble'ye bakmadığını söyleyip durmuştur. Babası daha fazla dayanamamış ve onu elinden tuttuğu gibi mihraba götürmüş. Şeyh Ali Baba baktığında caminin mihrabının Kıble'ye doğru olduğunu görmüştür. Bunun üzerine utancından bir daha babasının yüzüne bakamamış ve Tut'a gidip yerleşmiştir." - ADIYAMAN