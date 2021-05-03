Seyfe Gölü Kuş Cenneti'nin gönüllü tanıtım elçisi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti
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Seyfe Gölü Kuş Cenneti'nin gönüllü tanıtım elçisi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

Seyfe Gölü Kuş Cenneti'nin gönüllü tanıtım elçisi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti
Anadolu Ajansı / Abdullah Yıldız - Haberler | Güncel

Kırşehir'in Mucur ilçesi sınırlarındaki Ramsar Sözleşmesi dahil 3 farklı kararla koruma altına alınan Seyfe Gölü Kuş Cenneti'nin 14 yıldır gönüllü tanıtımını yapan Seyfe Gölü Ekoloji Derneği Başkanı Ömer Çetiner, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Kırşehir'in Mucur ilçesi sınırlarındaki Ramsar Sözleşmesi dahil 3 farklı kararla koruma altına alınan Seyfe Gölü Kuş Cenneti'nin 14 yıldır gönüllü tanıtımını yapan Seyfe Gölü Ekoloji Derneği Başkanı Ömer Çetiner, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Seyfe Gölü ile ilgili 14 yıldır çıkardığı masa ve duvar takvimlerini yurt içinde ve dışında ücretsiz olarak dağıtan Çetiner, oğlunun tedavisi için bulunduğu İstanbul'da rahatsızlandı.

Yapılan testlerde Kovid-19 rahatsızlığına yakalandığı belirlenen Çetiner, aynı hastanede tedavi altına alındı.

Bir süredir İstanbul'da tedavi gören Çetiner, kurtarılamadı.

Doğum yeri Mucur'un Seyfe köyüne getirilen Çetiner'in cenaze namazı, burada Kovid-19 tedbirleri kapsamında öğlen vakti kılındı. Çetiner'in cenazesi köy mezarlığında toprağa verildi.

Mucur Belediye Başkanı Atılgan Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, Seyfe Gölü Kuş Cenneti'nin tanıtılmasında büyük emeği olan Ömer Çetiner'in isminin ilçede bir cadde ya da sokağa verilmesi için belediye meclisine teklif götüreceğini ifade etti.

Amatör fotoğrafçı da olan makine mühendisi Çetiner, 2008 yılından itibaren çektiği Seyfe Gölü'ndeki kuşlarla ilgili fotoğrafların yer aldığı binlerce duvar ve masa takvimi bastırarak yurt içinde ve dışında dağıtmıştı. Çetiner'in, 2007 yılında çektiği ve adını "Mevlana" koyduğu sütleğen otundaki semazen figürlerini içeren fotoğrafı, aynı yıl düzenlenen Mevlana Haftası'nda sergilenmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yıldız

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