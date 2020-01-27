Seydişehir Ticaret ve Sanayi Odası'ndan Elazığ'a 6 tır yardım malzemesi

27.01.2020 11:36 | Son Güncelleme: 27.01.2020 11:52

Konya'nın Seydişehir ilçesi Ticaret ve Sanayi Odası, deprem bölgesine 6 tır yarım malzemesi gönderdi.



Seydişehir Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Cemal Küçük, böyle bir organizasyona vesile olan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'na Konya'daki oda ve borsa başkanlarına ve bu yardımda payları olan tüm oda üyelerimize teşekkür etti.

Küçük, kampanya kapsamında ilçeden 6 tır dolusu yardım malzemesi toplandığını dile getirerek, "Ülkemizin birliği, bütünlüğü ve gelişmesi için her zaman göreve hazırız" dedi.

Kaynak: AA