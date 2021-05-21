Seydişehir tarımı desteklemelerle gelişiyor
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Seydişehir tarımı desteklemelerle gelişiyor

Seydişehir tarımı desteklemelerle gelişiyor
Anadolu Ajansı / Kadriye Coşkun - Haberler | Güncel

KOP Bölge İdaresi Başkanlığı tarafından finanse edilen, Seydişehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen "KOP'la Organikler Toprağa Geri Dönüyor" projesi ile "Çilek Bahçelerinde Elektrikli Çit Kurulumu" projesi kapsamında devir teslim töreni gerçekleştirildi.

KOP Bölge İdaresi Başkanlığı tarafından finanse edilen, Seydişehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen "KOP'la Organikler Toprağa Geri Dönüyor" projesi ile "Çilek Bahçelerinde Elektrikli Çit Kurulumu" projesi kapsamında devir teslim töreni gerçekleştirildi.

Törene Kaymakamı Aydın Erdoğan, Belediye Başkanı Mehmet Tutal ve Konya İl Tarım ve Orman Müdürü Ali Ergin, siyasi parti ilçe başkanları, STK başkanları ve çiftçiler katıldı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli Ali Özel, yürütülen projeler kapsamında proje ortağı ve yararlanıcısı olan Ziraat Odası Başkanlığı, Üçkaraören Tarımsal Kalkınma Kooperatifine yüzde 80 hibe ile 10 tonluk katı gübre dağıtma makinesi ve 28 üreticiye yüzde 75 hibeli güneş enerjili elektrikli çit desteği sağladıklarını kaydetti.

"KOP ile Organikler Toprağa Geri Dönüyor" proje ortağı ve yararlanıcısı olan Ziraat Odası Başkanı İsmail Korkmaz, proje kapsamında Seydişehir'de tarımsal üretiminin daha da artması için yürütülen projelerde emeği geçenlere teşekkür etti.

Tarım ve hayvancılığının desteklemelerle daha da geliştiğini ifade eden Belediye Başkanı Mehmet Tutal, "İlçemizde tarımsal ve hayvansal üretim her geçen gün desteklemelerle daha da gelişiyor. İlçemiz üreticilerini ilgilendiren bu projede emeği geçen başta KOP idaremiz olmak üzere herkese teşekkür ediyor, proje kapsamında hibe alınan ekipmanların üreticilerimize hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.

Konya İl Tarım ve Orman Müdürü Ali Ergin de üreticilerin her zaman ve her koşulda yanlarında olmaya devam ettiklerini vurguladı.

Seydişehir Kaymakamı Aydın Erdoğan ise bu işbirliğinin meyvelerini aldıklarını belirterek, ekipman desteğinin üreticilere hayırlı olmasını diledi.

Program sonunda makine ve ekipmanlar, proje yararlanıcılarına teslim edildi.

Seydişehir tarımı desteklemelerle gelişiyor
Seydişehir tarımı desteklemelerle gelişiyor
Seydişehir tarımı desteklemelerle gelişiyor
Seydişehir tarımı desteklemelerle gelişiyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadriye Coşkun

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