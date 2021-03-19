Seydişehir Orman İşletme Şefliği vatandaşlara fidan dağıttı

Konya Orman Bölge Müdürlüğü işbirliği ile Seydişehir Orman İşletme Şefliği, vatandaşlara fidan dağıttı.

Konya Orman Bölge Müdürlüğü işbirliği ile Seydişehir Orman İşletme Şefliği, vatandaşlara fidan dağıttı.

Milli İrade Meydanı'nda, 21 Mart Orman Haftası etkinlikleri kapsamında 2 bin 500 sedir, 2 bin 500 karaçam fidanını vatandaşlara dağıttıklarını belirten Seydişehir Orman İşletme Şefi Fatih Ünal, fidanların toprakla buluşmasını sağlayarak nefes almayı hedeflediklerini söyledi.

Ünal, duyarlılıkları ve doğaya olan sevgilerinden vatandaşlara teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadriye Coşkun