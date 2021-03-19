Seydişehir Orman İşletme Şefliği vatandaşlara fidan dağıttı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Seydişehir Orman İşletme Şefliği vatandaşlara fidan dağıttı

19.03.2021 12:39 | Son Güncelleme: 19.03.2021 12:48
Seydişehir Orman İşletme Şefliği vatandaşlara fidan dağıttı

Konya Orman Bölge Müdürlüğü işbirliği ile Seydişehir Orman İşletme Şefliği, vatandaşlara fidan dağıttı.

Konya Orman Bölge Müdürlüğü işbirliği ile Seydişehir Orman İşletme Şefliği, vatandaşlara fidan dağıttı.

Milli İrade Meydanı'nda, 21 Mart Orman Haftası etkinlikleri kapsamında 2 bin 500 sedir, 2 bin 500 karaçam fidanını vatandaşlara dağıttıklarını belirten Seydişehir Orman İşletme Şefi Fatih Ünal, fidanların toprakla buluşmasını sağlayarak nefes almayı hedeflediklerini söyledi.

Ünal, duyarlılıkları ve doğaya olan sevgilerinden vatandaşlara teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadriye Coşkun

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Pervin Buldan Vladimir Putin Ekrem İmamoğlu Numan Kurtulmuş Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Sibel Can Deniz Çakır Aslıhan Karalar
Spor Metin Oktay Bülent Uygun Cüneyt Çakır Ünal Karaman Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Hdp Aydın
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Seydişehir Orman İşletme Şefliği vatandaşlara fidan dağıttı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.3.2021 12:54:07. #1.16#
title