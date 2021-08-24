Seydişehir Muay Thai başarıylara devam ediyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Seydişehir Muay Thai başarıylara devam ediyor

Seydişehir Muay Thai başarıylara devam ediyor
Bültenler - Haberler | Güncel

20-22 Ağustos tarihinde Sakarya zaferi 100. Yılı anısına Polatlı'da düzenlenen Türkiye Muay Thai Minikler ve Yıldızlar Şampiyonası'nda Gürkan Uğur Yıldız Türkiye şampiyonu oldu.

Birbirinden güçlü rakipleri yenerek altın madalyaya uzanan Gürkan Uğur Yıldız, bu turnuvada şampiyonluğun Sakarya Zaferi'nden dolayı manevi bir değeri bulunduğunu ayrıca kazandığı tecrübeyle uluslar arası alanlarda da ülkemiz adına ringe çıkmanın en büyük hayali olduğu söyledi.

Turnuvada Kadir Faruk Gencel de bronz madalya kazandı. Tüm sporcular ve antrenör Serkan Yıldız kendilerine her zaman destek olan Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal ve Seydişehir Belediyespor Kulüp Başkanı İsa Çiftçi'ye teşekkür ettiler.

Kaynak: Bültenler

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika John Kirby Devlet Bahçeli Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sibel Can Acun Ilıcalı Bülent Ersoy Merve Boluğur
Spor Marcao Muslera Mesut Özil Sergen Yalçın Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Seydişehir Muay Thai başarıylara devam ediyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.8.2021 13:54:58. #1.14#

title