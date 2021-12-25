Seydişehir'in Gidengelmez Dağları'nın yaban hayvanları için yem bırakıldı - Haberler
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Seydişehir'in Gidengelmez Dağları'nın yaban hayvanları için yem bırakıldı

Seydişehir'in Gidengelmez Dağları'nın yaban hayvanları için yem bırakıldı
AA / Kadriye Coşkun - Haberler | Güncel

Seydişehir Belediyesi ve Beyşehir Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği tarafından, Seydişehir'in Gidengelmez dağlarında yaban hayvanlarının beslenmesi için doğaya yem bırakıldı.

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Seydişehir Belediyesi ve Beyşehir Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği tarafından, Seydişehir'in Gidengelmez dağlarında yaban hayvanlarının beslenmesi için doğaya yem bırakıldı.

Kar yağışının etkili olduğu ve kar kalınlığının bazı bölgelerde 1,5 metreye ulaştığı Madenli Yaylası'nda kuşlar ve yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı.

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Belediye Başkanı Mehmet Tutal, "Kar yağışı bu yıl bereketli oldu. Merkezde 70 santimetre olan kar kalınlığımız dağlık bölgelerimizde 1,5 metreyi buldu. Yaşanan bu güzelliklerin yanında gerek yaban hayvanlarımız, gerekse kuşlar ve diğer canlılarımızın da beslenme noktasında sıkıntı yaşamaması için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bundan dolayı Beyşehir Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliğimiz ile birlikte bugün buradayız. Gerek kuşlar için, gerekse tavşanlar ve dağ keçilerinin beslenmesi için doğaya yem bıraktık." dedi.

Seydişehir'in Gidengelmez Dağları'nın yaban hayvanları için yem bırakıldı

Seydişehir'in Gidengelmez Dağları'nın yaban hayvanları için yem bırakıldı

Seydişehir'in Gidengelmez Dağları'nın yaban hayvanları için yem bırakıldı

Seydişehir'in Gidengelmez Dağları'nın yaban hayvanları için yem bırakıldı

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AA / Kadriye Coşkun - Son Dakika Haberleri

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