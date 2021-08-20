Seydişehir hayvancılık sektöründe gelişecek
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Seydişehir hayvancılık sektöründe gelişecek

Seydişehir hayvancılık sektöründe gelişecek
Anadolu Ajansı / Kadriye Coşkun - Haberler | Güncel

Seydişehir Belediyesi ilçenin en önemli hayvancılık bölgeleri arasında yer alan, büyükbaş ve küçükbaş hayvancılığının yoğun olarak yapıldığı Başkaraören Mahallesinde çalışmalarını sürdürüyor.

Seydişehir Belediyesi ilçenin en önemli hayvancılık bölgeleri arasında yer alan, büyükbaş ve küçükbaş hayvancılığının yoğun olarak yapıldığı Başkaraören Mahallesinde çalışmalarını sürdürüyor.

Belediye 100 hektarlık alanı kapsayan Organize Hayvancılık Bölgesinde hayvancılık faaliyetlerinin daha da gelişmesi için başlattığı alt yapı ve üst yapı çalışmaları kapsamında 50 bin metrekarelik yolu asfaltlayarak mahalle sakinlerinin hizmetine sundu.

Belediye Başkanı Mehmet Tutal yaptığı açıklamada Başkaraören Mahallesi Organize Hayvancılık Bölgesinde yürütülen hayvancılık faaliyetlerinin Seydişehir için büyük önem taşıdığını belirtti.

Bölgede alt yapı ve üst yapı çalışmalarına hız veriliğini kaydeden Tutal şunları kaydetti.

" Başkaraören mahallemiz, büyükbaş hayvan başta olmak üzere hayvancılık sektöründe öne çıkan mahallelerimizdendir. 2020 yılı itibariyle ilçemizde bulunan 34 bin 286 büyükbaş ile 60 bin 169 küçükbaş hayvanın büyük bir bölümü Başkaraören, Ortakaraören ve Aşağıkaraören mahallelerimizde bulunuyor. Bu mahallelerimizin hayvancılık sektöründe önemli bir potansiyelinin olmasında, organize hayvancılık bölgesinin ve vatandaşlarımızın hayvancılığa verdiği değerin payı büyüktür. Bu kapsamda da Başkaraören, Ortakaraören ve Aşağıkaraören mahallelerimiz başta olmak üzere ilçemizde yürütülen hayvancılık faaliyetlerinin daha da gelişmesi için çalışmalarımıza devam edeceğiz."

Seydişehir hayvancılık sektöründe gelişecek
Seydişehir hayvancılık sektöründe gelişecek
Seydişehir hayvancılık sektöründe gelişecek
Seydişehir hayvancılık sektöründe gelişecek

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadriye Coşkun

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