Seydişehir'den Gündoğmuş ve Akseki'deki yangın mağdurlarına yardım
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Seydişehir'den Gündoğmuş ve Akseki'deki yangın mağdurlarına yardım

Seydişehir'den Gündoğmuş ve Akseki'deki yangın mağdurlarına yardım
Anadolu Ajansı / Kadriye Coşkun - Haberler | Güncel

Manavgat'ta başlayıp Akseki ve Gündoğmuş ilçelerini de etkisi altına alan orman yangının olumsuzluklarını gidermek, yangından etkilenen bölge halkının ihtiyaçlarını karşılamak için Seydişehir'den yardım malzemeleri gitmeye devam ediyor.

Manavgat'ta başlayıp Akseki ve Gündoğmuş ilçelerini de etkisi altına alan orman yangının olumsuzluklarını gidermek, yangından etkilenen bölge halkının ihtiyaçlarını karşılamak için Seydişehir'den yardım malzemeleri gitmeye devam ediyor.

Seydişehir Belediyesi, muhtarlar ve sivil toplum kuruluşlarının işbirliğiyle başlatılan "Seydişehir Yanınızda" yardım kampanyası kapsamında daha önce gönderilen 38 tır yardım malzemesine ek olarak bugünde 4 tır yardım malzemesi gönderildi.

Belediye Başkanı Mehmet Tutal, çiftçilikle geçimin sağlayan bölge halkının ihtiyacı olan sulama boruları, hayvan yemi ve büyükbaş hayvanlarının bulunduğu yardım tırlarını uğurlayan Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, coğrafi konum itibariyle Seydişehir'in komşu ilçeleri olan Manavgat, Akseki ve Gündoğmuş'da yangının yaralarını birllikte sarmaya devam ettiklerini söyledi.

Yardımların koordineli bir şekilde, ihtiyaç duyulan malzemelerin tespit edilip bu ihtiyaca göre yardımların ulaştırıldığını aktaran Tutal, "Kampanyamız kapsamında ilçe sakinlerimizin desteğiyle daha önce 38 tırlık yardım malzememizi bölgemize ulaştırmıştık. Bugün itibariyle toplanan nakdi yarımlarımızla birlikte de çiftçilikle uğraşan bölge sakinlerimizin ihtiyaç duyduğu 2 tırlık sulama borularını, yine hayvancılıkla uğraşan bölge sakinlerimizin ihtiyaç duyduğu 25 tonluk hayvan yemini dualarla uğurluyoruz. Bunun yanında yangında hayvanlarını kaybeden vatandaşlarımıza destekte bulunmak için 10 adet yavrulu büyükbaş hayvanımızı da bu yardım kampanyası kapsamında bölgemize gönderiyoruz." dedi.

Seydişehir'den Gündoğmuş ve Akseki'deki yangın mağdurlarına yardım
Seydişehir'den Gündoğmuş ve Akseki'deki yangın mağdurlarına yardım
Seydişehir'den Gündoğmuş ve Akseki'deki yangın mağdurlarına yardım

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadriye Coşkun

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