Seydişehir'de trafik kazası: 2 yaralı
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Seydişehir'de trafik kazası: 2 yaralı

Seydişehir'de trafik kazası: 2 yaralı
Anadolu Ajansı / Kadriye Coşkun - Haberler | Güncel

Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Seydişehir Antalya Çevreyolu İncesu üst geçidinde Bayram K. idaresindeki 04 DA 492 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu üst geçidin duvarına çarptı.

Kazada, sürücü Bayram K. ile araçta bulunan Abdullah B. araçta sıkıştı.

Yaralılar, kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ve Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesine bağlı ekipler tarafından sıkıştıkları yerden çıkarılarak Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadriye Coşkun

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