Seydişehir'de çocukların masa tenisi isteği yerine getirildi

Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, Gökçehüyük Mahallesindeki çocuklara verdiği sözü tutarak masa tenisi hediye etti.

Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, Gökçehüyük Mahallesindeki çocuklara verdiği sözü tutarak masa tenisi hediye etti.

Gökçehüyük mahallesine yaptığı ziyaret sırasında çocukların kendisinden masa tesisi istemesi üzerine verdiği sözü yerine getiren Belediye Başkanı Mehmet Tutal, "Çocuklara yapılan yatırımın geleceğe yatırım. Onların yüzünün gülmesi ailelerin, annelerin, babaların mutluluğu. Onların en güzel şekilde yetişmesi için tüm gücümüzle hep birlikte çalışıyoruz. Gençler bizim geleceğimiz. Bilgiyle donanırken, yeteneklerinin de geliştirilerek ortaya konulması gerekiyor. Gençlerimize yapılan yatırım geleceğe yatırımdır. Başarılı ve zamanlarını boşa geçirmek istemeyen gençlerimizi sporcularımızı destekliyoruz." dedi.

Daha sonra Tutal, çocuklarla masa tenisi oynadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadriye Coşkun