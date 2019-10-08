Seydişehir'de "Cami ve Hayat" konferansı

08.10.2019 11:02

Seydişehir'de, "Camiler ve Din Görevlileri Haftası" nedeniyle "Cami ve Hayat" konulu konferans düzenlendi.

İlçe Müftülüğü'nün toplantı salonunda düzenlenen konferansta konuşan Kaymakam Erdoğan camilerin, insanı manevi huzura kavuşturduğunu söyledi.

Camilerin bunun yanında dini ve milli değerlerin, vatan ve aile sevgisinin, birlik ve beraberliğin, dostluk ve kardeşliğin, paylaşma ve dayanışmanın öğretildiği kutsal mekanlar olduğuna dikkati çeken Erdoğan, "Cami ve Hayat Haftası ilçemize ve ülkemize hayırlar getirmesini temenni ediyor, değerli din görevlilerini fedakarca hizmetlerinden dolayı tebrik ediyorum." dedi.



Dinişleri Yüksek Kurulu Başkanı Dr. Ekrem Keleş de konuşmasında "Caminin hayatın içinde, hayatın merkezinde" olduğunu söyledi.

Toplantıya Kaymakam Aydın Erdoğan, Dinişleri Yüksek Kurulu Başkanı Dr. Ekrem Keleş, İl Müftüsü Ahmet Poçanoğlu, Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, İlçe Müftüsü Adem Bebek, İlçe Emniyet Müdür Vekili Başkomiser Kasım Özdemir, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Salih Yahya Koca ile çok sayıda davetli din görevlisi katıldı.

Kaynak: AA