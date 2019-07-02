Seydişehir'de bir yayla 'kuduz' nedeniyle karantinaya alındı

Seydişehir'de bir yayla 'kuduz' nedeniyle karantinaya alındı

KONYA'nın Seydişehir ilçesindeki Ufacık Yaylası, büyükbaşlarda görülen kuduz hastalığı nedeniyle karantinaya alındı.

Seydişehir'de bir yayla 'kuduz' nedeniyle karantinaya alındı

KONYA'nın Seydişehir ilçesindeki Ufacık Yaylası, büyükbaşlarda görülen kuduz hastalığı nedeniyle karantinaya alındı. 
Seydişehir'in Bostandere Mahallesi'nde Ufacık Yaylası'nda büyükbaşlarda 'kuduz' hastalığına rastlandı. Bölgeyi karantinaya alan İlçe Tarım  ve Orman Müdürlüğü ekipleri, 6 ay süreyle yaylaya hayvan giriş ve çıkışını yasakladı. Yaylada bulunan hayvanlar, ekipler tarafından aşılanırken kuduz hastalığının yayladaki yabani hayvanlardan bulaşmış olabileceği üzerinde duruluyor. 
 
 


- Konya

Kaynak: DHA
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