Seydişehir'de bayramlaşma programı
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Seydişehir'de bayramlaşma programı

Seydişehir'de bayramlaşma programı
Anadolu Ajansı / Kadriye Coşkun - Haberler | Güncel

Seydişehir ilçe protokolü tarafından bayramlaşma programı düzenlendi.

Seydişehir ilçe protokolü tarafından bayramlaşma programı düzenlendi.

Kaymakamlık bahçesinde düzenlenen programda Kaymakam Aydın Erdoğan ve Belediye Başkanı Mehmet Tutal protokol üyeleriyle bayramlaştı.

Birlik, beraberlik ve kardeşlik içerisinde bir bayram geçirilmesi dileğinde bulunan Belediye Başkanı Tutal, "Bayramlar kardeşlik duyguların yaşandığı günlerdir. Bayramlar, dargınlıkların unutulduğu, incinen gönüllerin tamir edildiği, coşkuyu ve sevinci hep birlikte yaşayabildiğimiz en özel zamanlardır. Pandemi nedeniyle bayramlarımız biraz buruk geçiyor ama inşallah bu günleri de atlatacağız. Tüm hemşehrilerimin Kurban Bayramı'nı kutluyorum." diye konuştu.

Kaymakam Aydın Erdoğan da bayramların hasretlerin giderildiği en önemli günler olduğunu söyledi.

Bayramlaşma programına Erdoğan, Tutal'ın yanı sıra İlçe Jandarma Komutanı Salih Yahya Koca, İlçe Emniyet Müdürü Cevdet Arıcı, İlçe Müftüsü Adem Bebek, siyasi parti ve STK temsilcileri ile kurum müdürleri katıldı.

Bayramlaşma programından sonra, Akyol Mezarlığı'nda bulunan Şehitlik, Seydişehir Devlet Hastanesi ve Seydişehir Cezaevi ziyaret edildi.

Seydişehir'de bayramlaşma programı
Seydişehir'de bayramlaşma programı
Seydişehir'de bayramlaşma programı
Seydişehir'de bayramlaşma programı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadriye Coşkun

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