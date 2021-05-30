Seydişehir Belediyesi Seyyid Harun Veli'yi kaynak eserlerle anıyor

Seydişehir Belediyesi, Seydişehir'i kuran Seyyid Harun Veli'nin tarihi ve manevi miraslarının korunması, Seyyid Harun Veli'nin tasavvufi düşüncelerinin daha iyi anlaşılması ve geleceğe aktarılması amacıyla Seydişehir tarihindeki en kapsamlı çalışmayı yayımladı.

Seydişehir Belediyesi, Seydişehir'i kuran Seyyid Harun Veli'nin tarihi ve manevi miraslarının korunması, Seyyid Harun Veli'nin tasavvufi düşüncelerinin daha iyi anlaşılması ve geleceğe aktarılması amacıyla Seydişehir tarihindeki en kapsamlı çalışmayı yayımladı.

"Vefatının 700. Yılında Seyyid Harun Veli ve Makalat-ı Seyyid Harun Veli" kaynak eserinin tanıtım toplantısı yapıldı.

Seydişehir Kaymakamı Aydın Erdoğan, "İslam'ın mayasını bölgemize çalan Seyyid Harun Veli'nin daha iyi anlaşılması, onun bıraktığı miraslara sahip çıkılması ve yaşatılması noktasında bu kaynak eser öncü olmuş, Seydişehir için büyük bir kazanım olmuştur. Bu çalışmanın ilçemize ve medeniyetimize hayırlı olmasını diliyor, emeği geçen başta Belediye Başkanımız olmak üzere herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal da Seyyid Harun Veli'nin, Türk-İslam tarihinde önemli bir yeri olan müstesna mutasavvıflarımızdan biri olduğunu vurguladı.

Seyyid Harun Veli'nin 720 yıl önce Horasan'dan hicret ettiğini anlatan Tutal, "Seyyid Harun Veli, öğretileriyle de bu coğrafyaya mührünü vurmuştur. Bizler de Seyyid Harun Veli'nin öğretilerini ve manevi miraslarını daha iyi anlamak ve gelecek kuşaklarımıza aktarabilmek için ilçemiz tarihindeki en kapsamlı çalışmayı hazırlayarak sizlere sunmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bu kaynak eserimiz Seyyid Harun Veli'nin vefatından 234 yıl sonra kardeşi Seyyid Bedrettin'in 9. kuşak torunu olan Abdülkerim b. Şeyh Musa tarafından kaleme alınan Makalat-ı Seyyid Harun Veli adlı eserin Türkiye'de Konya Mevlana İhtisas Kütüphanesi, Manisa Muradiye Kütüphanesi ve Konya Yazma Eserler Bölge Müdürlüğü Kütüphanesinde bulunan 3 orijinal nüshası aynı basımlarıyla birlikte yer alarak koruma altına alınmıştır." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadriye Coşkun