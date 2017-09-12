Seydişehir Belediyesi Kuğulu Göletlerinde Temizlik Çalışması Yapıyor

Seydişehir genelinde vatandaşların daha rahat ve güvenli bir şekilde kullanılabilmesi amacıyla kaldırım yapım ve yenileme seferberliği başlatan Seydişehir Belediyesi, cadde ve sokakları kapsayan alanlarda kaldırım yenileme çalışmalarına başladı.

Taraşçı Mahallesi, Kızılcalar Mahallesi , Ulukapı Mahallesi, Karakavak Mahallesinde kaldırım bulunmayan bölgelerde kaldırımlar yeniden yapılıyor , kaldırımı bulunan bölgelerde ise bakım ve onarım çalışmalarına devam ediliyor.

Yol ve kaldırım çalışmalarıyla yaya trafiğinde kolaylığı artırarak şehrin yaşam kalitesini ve modernizasyonunu yükseltmeye devam ettiklerini kaydeden Belediye Başkanı Mehmet Tutal;" Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz kentin birçok farklı noktasında çalışmalarını hızlı bir şekilde sürdürüyor. Özellikle şehrin genelinde alt yapı çalışmaları tamamlanan cadde ve sokaklarımızda hızlı bir şekilde üst yapı çalışmalarınI yapıyoruz. Bu çalışma döneminde birçok noktada kaldırım yenileme ve onarım çalışmalarımıza ara vermeden devam edeceğiz.Seydişehir halkı hizmetin en güzelini hak ediyor"dedi.



