Seydişehir-Antalya kara yolu kar yağışı nedeniyle çekici türü araçlara kapatıldı - Haberler

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Seydişehir-Antalya kara yolu kar yağışı nedeniyle çekici türü araçlara kapatıldı

AA - Kadriye Coşkun - Güncel
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İç Anadolu'yu Akdeniz Bölgesi'ne bağlayan Seydişehir-Antalya kara yolunda etkili kar yağışı ve buzlanma nedeniyle çekici türü araçların geçişine izin verilmiyor.

ANTALYA (AA) - İç Anadolu'yu Akdeniz Bölgesi'ne bağlayan Seydişehir- Antalya kara yolunda etkili kar yağışı ve buzlanma nedeniyle çekici türü araçların geçişine izin verilmiyor.

Seydişehir Bölge Trafik Amirliğine bağlı ekipler, Seydişehir-Antalya kara yolu Marangozlar Kavşağı'ndan itibaren çekici türü araçların geçişi durduruldu. Ekipler, kar lastiği ve zincir bulunan küçük tonajlı araçların geçişine izin verdi.

Seydişehir-Antalya kara yolu 1825 rakımlı Alacabel mevkisinde buzlanma nedeniyle karayolları ekipleri çok sayıda iş makinesiyle kar kürüme ve tuzlama çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Seydişehir-Antalya kara yolu kar yağışı nedeniyle çekici türü araçlara kapatıldı

Seydişehir-Antalya kara yolu kar yağışı nedeniyle çekici türü araçlara kapatıldı

Seydişehir-Antalya kara yolu kar yağışı nedeniyle çekici türü araçlara kapatıldı

AA / Kadriye Coşkun - Güncel

Akdeniz Bölgesi, İç Anadolu, Antalya, kar, Güncel, Haberler

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