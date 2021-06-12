Seydikemer Belediye Başkanı Otgöz'den, AK Parti İlçe Teşkilatının plaj temizliğine destek
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Seydikemer Belediye Başkanı Otgöz'den, AK Parti İlçe Teşkilatının plaj temizliğine destek

Seydikemer Belediye Başkanı Otgöz'den, AK Parti İlçe Teşkilatının plaj temizliğine destek
Anadolu Ajansı / Ali Ballı - Haberler | Güncel

Seydikemer Belediye Başkanı Yakup Otgöz, AK Parti İlçe Teşkilatının düzenlediği plaj temizliğine destek verdi.

Seydikemer Belediye Başkanı Yakup Otgöz, AK Parti İlçe Teşkilatının düzenlediği plaj temizliğine destek verdi.

İlçe Gençlik Kolları Başkanlığı, Çevre Koruma Haftası çerçevesinde etkinlik düzenledi.

Patara Çevre Özel Koruma Bölgesi'ndeki Karadere-Kumluova Plajı'nda yapılan temizliğe, Otgöz'ün yanı sıra Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Karakuş, AK Parti Seydikemer İlçe Başkanı Salih Gümüş, AK Parti Seydikemer İlçe Gençlik Kolları Başkanı Ramazan Sıtkı Ülker, yönetim kurulu üyeleri ile belediyenin temizlik işleri personeli katıldı.

Yapılan çalışmanın ardından plaj çöplerden arındırıldı.

Yakup Otgöz, yaptığı açıklamada, çevrenin önemine dikkati çekerek, vatandaşları çevre temizliği konusunda daha duyarlı olmaya davet etti.

Salih Gümüş de tatil gününü, AK Parti İlçe Gençlik Kolları Başkanı, yönetim kurulu üyeleri ve gençlerle plajın temizliği için ayırdıklarını belirtti.

Ramazan Sıtkı Ülker de amaçlarının gelecek nesillere temiz bir ülke bırakmak olduğunu vurguladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Ballı

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