Seyahatlerde uygulanacak olan HES kodu nedir? HES kodu nasıl alınır? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, uçak ve trenle seyahatlerin artık "Hayat Eve Sığar" kodu ile yapılacağını ifade etti. Peki HES uygulaması nedir? HES kodu nasıl alınır? İşte HES uygulamasına dair merak edilenler.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından önemli açıklamalarda bulundu. Uçak ve trenle seyahatlerin artık "Hayat Eve Sığar (HES)" kodu ile yapılacağını belirten Bakan Koca, "HES kodu kontrolü ile sağlanacak. İç hatlarda uçuşa 24 saat kala uçuştaki tüm yolcuların risk durumları HES kodu üzerinden sorgulanacak" dedi.

Bakan Koca'nın açıklamasının ardından "HES nedir?" ve "HES kodu nasıl alınır?" internette cevabı en çok merak edilen sorulardan oldu. Peki Bakan Koca'nın açıkladığı Hayat Eve Sığar kodu nedir?, "HES kodu nasıl alınır? İşte konuyla ilgili merak edilenler.

HES KODU NEDİR?

Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması seyahatlerde serbest giriş kartı olacak. Hayat Eve Sığar uygulamasıyla kod alınacak. HES uygulaması ile mobil uygulama üzerinden alacağınız kodu kullanarak uçak ve tren seyahati yapabileceksiniz. Kod sayesinde kimlik numarası gibi veriyi başkasıyla paylaşmak zorunda kalmayacak. Ulaşımda risk taşımadığını belirten belgeler istenecek.

HES KODU NASIL ALINIR?

Kişiye özel üretilecek HES kodunun bilet üzerine eklenmesi 18 Mayıs 2020 tarihi itibariyle zorunlu hale getirildi.. HES kodu sorgulaması için HES kodu ile birlikte yolcu kimlik numarası (TCKN, Pasaport vb.), iletişim bilgisi (telefon ve e-mail alanlarının her ikisi de) ve doğum tarihi zorunlu alanlar olarak doğru ve eksiksiz olarak girilecek.