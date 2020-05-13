Tekirdağ'da kaldırılan seyahat kısıtlamasını yanlış anlayıp, İstanbul'dan yola çıkan vatandaşlar geri çevriliyor İçişleri Bakanlığı'nca, koronavirüs salgını nedeniyle kısıtlama uygulanan illerden Tekirdağ'da, önceki gece yarısından sonra seyahat kısıtlaması kaldırıldı. Ancak kararı yanlış anlayan bazı vatandaşlar, İstanbul'dan Tekirdağ'daki yazlıklarına gitmek için yola çıkınca, ekipler tarafından geri çevrildi.

İstanbul'dan, seyahat kısıtlamasının kaldırıldığı Tekirdağ'daki yazlıklarına gitmek için yola çıkanlardan izin belgesi olmayanlar geri çevrildi. İstanbul'da seyahat kısıtlaması sürdüğü için geri dönmek zorunda kalan yazlıkçılar, Tekirdağ'daki kısıtlamanın kaldırılmasını yanlış anladıklarını söyledi.

TEKİRDAĞ'DA SEYAHAT KISITLAMASI KALDIRILDI

İçişleri Bakanlığı'nca, koronavirüs salgını nedeniyle uygulanan illerden Tekirdağ'da, önceki gece yarısından sonra seyahat kısıtlaması kaldırıldı. Valilik de dün, 16- 19 Mayıs tarihleri arasında kentte sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmayacağını açıkladı.

SEYAHAT BELGESİ OLMAYAN VATANDAŞLARIN GEÇİŞİNE İZİN VERİLMEDİ

Bu gelişmenin ardından seyahat kısıtlamasının sürdüğü İstanbul'dan birçok kişi, Marmara Denizi kıyısındaki yazlıklarına gelmek için yola çıktı. Gelen kişiler, Tekirdağ'ın Marmara Ereğlisi ilçesine sınır İstanbul'un Silivri ilçesi Gümüşyaka Mahallesi'ndeki uygulama noktasında jandarma ve polis ekiplerince durduruldu. Jandarma ekipleri, kontrolleri sırasında seyahat belgesi olmadan Tekirdağ'a giriş yapmak isteyen vatandaşları geri çevirdi. Seyahat belgesi olanların ise geçişlerine izin veriliyor.

"YANLIŞ ANLAMIŞIM"

İstanbul'a geri dönmek zorunda kalan birçok yazlıkçı, Tekirdağ'da seyahat yasağının kaldırılmasını yanlış anladıklarını söyledi. Bazı vatandaşlar ise seyahate izin verildiğini öne sürerek, görevlilerle tartıştı. Dün de pek çok kişi yasağın kaldırıldığını düşünerek Tekirdağ'a gitmek üzere yola çıkmış, polis kontrol noktasından geri çevrilmişlerdi.Bu kişilerden Ufuk Tandoğan, "Ben İstanbul'dan, kısıtlamanın kalktığı için Marmara Ereğlisi'ndeki yazlığa gelecektim. Ama ben yanlış anlamışım, şimdi geri dönüyorum" dedi.

İstanbul'da seyahat kısıtlaması olduğu için bu ilde yaşayanların, başka bir ile giderken seyahat izin belgesi almaları gerekiyor.

Kaynak: DHA