Seyahat İzin Belgesi nedir? Seyahat İzin Belgesi nasıl alınır? Seyahat İzin Belgesi sorgulama ekranı! Şehirler arası yolculuğun şartları neler?
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Seyahat İzin Belgesi nedir? Seyahat İzin Belgesi nasıl alınır? Seyahat İzin Belgesi sorgulama ekranı! Şehirler arası yolculuğun şartları neler?

Seyahat kısıtlamasının sürdüğü 15 şehre giriş/çıkış yapabilmek için İçişleri Bakanlığı tarafından belirlenen şartları sağlayarak, "seyahat izin belgesi" almak gerekiyor. Peki, seyahat İzin Belgesi nedir? Seyahat İzin Belgesi nasıl alınır?

Seyahat İzin Belgesi nedir? Seyahat İzin Belgesi nasıl alınır? Seyahat İzin Belgesi sorgulama ekranı! Şehirler arası yolculuğun şartları neler?
19.05.2020 11:53 | Son Güncelleme: 19.05.2020 11:53

Koronavirüs tedbirleri kapsamında, bazı şehirlerde uygulanan seyahat kısıtlaması uygulaması devam ediyor. Seyahat izni nasıl alınır? Seyahat İzin Belgesi sorgulama ekranı! e-Devlet seyahat izin belgesi...

Belgeyi almak isteyenler kaymakamlıklara başvuruyordu. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nden yapılan açıklamada, Seyahat İzin Belgesi'in artık e-Devlet'ten alınabileceği belirtildi. Seyahat İzin Belgesi nasıl alınır? Seyahat İzin Belgesi sorgulama ekranı! Seyahat İzin Belgesi nedir? Seyahat izin belgesini kimler alabilir?

SEYAHAT İZİN BELGESİ NEDİR?

Corona virüsü tedbirleri kapsamında yolcuların toplu ulaşım araçları ile şehir değiştirmesi şehirlerarası seyahat izin belgesine bağlandı. Bu belge olmadan

SEYAHAT İZİN BELGESİ NASIL ALINIR?

Seyahat izin belgesi almak isteyenlerin artık kaymakamlıklara gitmesine gerek kalmadı.

Seyahat izin belgesi artık e-devlet üzerinden alınabilecek. Açıklama Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisinden geldi.

"https://www.turkiye.gov.tr/icisleri-e-basvuru?yeni=basvuru" linki üzerinden seyahat izin belgesine başvurulabilir.

SEYAHAT İZİN BELGESİ İÇİN TIKLAYINIZ

SEYAHAT İZİN BELGESİNİ KİMLER ALABİLİR?

Seyahat izin belgesi alabilmek için tedavi gereği doktor kararıyla sevk edilmek, birinci derece yakını vefat etmiş olmak, askeri hizmetini tamamladığı şehirden ayrılmak veya son on beş gün içerisinde geldiği şehirde kalacak yeri bulunmamak gibi şartlar aranıyor.

SEYAHAT İZİN BELGESİ ALIM SÜRECİ NASIL İŞLİYOR?

Seyahat İzin Belgesi alırken e-Devlet üzerinden bir dizi işlem basamaklarını takip etmelisiniz.

1. Adım:

Size ait e-Devlet şifresi ile e-devlet sistemine giriş yapınız.

2. İçişleri Bakanlığı Seyahat İzni İşlemleri hizmet sayfasına geliniz.

"SEYAHAT İZNİ İŞLEMLERİ" seçimi yapıp devam butonuna basınız.

3. Yolcuğunuzu hava yolu mu, kara yolu mu, buna göre ekrandan seçim yaparak bir sonraki adıma geçiniz.

4. Sonraki bölümde ise

İletişim bilgileri

E-Posta Adresi

Başvurulacak Taşra Teşkilatı

Konu

Standart Başvuru Metni

Başvuru Belgesi Ekleme

Ek Belge

Detay Bilgi Listesi

Gidiş – Dönüş tarihi bilgileri

Son olarak da başvuru onay bölümünü kontrol edip "BAŞVUR" butonuna tıklayıp işlem tamamlayınız.

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