Seyahat için tek doz aşı yeterli mi? Tek doz aşı olanlara PCR testi zorunlu mu?
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Seyahat için tek doz aşı yeterli mi? Tek doz aşı olanlara PCR testi zorunlu mu?

Seyahat için tek doz aşı yeterli mi? Tek doz aşı olanlara PCR testi zorunlu mu?
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Bazı Faaliyetler İçin PCR Testi Zorunluluğu Genelgesi'nin yayımlanmasının ardından Seyahat için tek doz aşı yeterli mi? Tek doz aşı olanlara PCR testi zorunlu mu? PCR testi kimlere zorunlu? sorularının yanıtları merak edildi. Aşı olmayan ya da hastalığı geçirmemiş olanlardan, okul, sinema, tiyatroya girişlerde ya da şehirlerarası toplu taşıma kullanırken negatif PCR test sonucu istenecek. Peki seyahat edecekler ne yapmalı? İşte, detaylar...

Seyahat için tek doz aşı yeterli mi? sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor.Uçak, tren, otobüs gibi araçlarla yapılacak şehirlerarası yolculuklarda PCR sorgulaması ile zorluk çeken vatandaşlar koronavirüs aşısı olmak için randevu almaya çalışıyor. Peki, tek doz aşı olanlara PCR testi zorunlu mu? PCR testi kimlere zorunlu? Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

SEYAHAT İÇİN TEK DOZ AŞI YETERLİ Mİ?

Bazı Faaliyetler İçin PCR Testi Zorunluluğu Genelgesi kapsamında PCR testi zorunluluğu 6 Eylül itibari ile daha önce belirtilen alanlarda uygulamaya konuldu. Koronavirüsle mücadele kapsamında uygulamaya konulan PCR testi zorunluluğu şehirlerası seyahatlerde de öne çıkıyor.

6 Eylül Pazartesi gününden itibaren aşı süreci tamamlanmayan veya aşısız olanlar için uçak, otobüs, tren veya diğer toplu ulaşım araçlarıyla gerçekleştirecekleri şehirlerarası seyahatleri için PCR testi zorunlu.

Uçak, otobüs, tren gibi araçlarla seyahat için tek doz aşı olmuş, henüz ikinci dozunu yaptırmamış kişilerin de test vermesi gerekiyor.

Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, iç hatlarda 6 Eylül`den sonra seyahat edecek yolcuların ya aşı kartını ya da PCR testinin negatif olduğunu ibraz edeceğini duyurmuştu. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

SEYAHATLERDE PCR TESTİ KİMLER İÇİN ZORUNLU?

Aşı süreci tamamlanmayan veya hastalığı geçirmemiş kişilerden, belirli alanlara girişte (okul, sinema, tiyatro, konser vb.) ya da şehirlerarası toplu taşıma araçlarını (uçak, tren, otobüs vb.) kullanma sırasında istenilecek PCR negatif test sonucu 18 yaş ve üzeri vatandaşlar için uygulanacak.

TEK DOZ AŞI OLANLARA PCR TESTİ ZORUNLU MU?

Tek doz aşı olmuş, henüz ikinci dozunu yaptırmamış kişilerden de PCR testi istenecek.

Bazı Faaliyetler İçin PCR Testi Zorunluluğu Genelgesi için buraya tıklayınız.

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