Sex and the City dizisinin yeni adı ne olacak? Sex and the City ne zaman yayınlanacak? Sex and the City dizi kadrosunda kimler var?
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Sex and the City dizisinin yeni adı ne olacak? Sex and the City ne zaman yayınlanacak? Sex and the City dizi kadrosunda kimler var?

11.01.2021 16:21 | Son Güncelleme: 11.01.2021 16:24
Sex and the City dizisinin yeni adı ne olacak? Sex and the City ne zaman yayınlanacak? Sex and the City dizi kadrosunda kimler var?

1998-2004 yılları arasında altı sezon yayımlanan, büyük başarıya ulaşan ve sonrasında iki filmi çekilen "Sex and the City" dizisi, ekranlara geri dönüyor. Ancak adında değişikliğe gidecek. Peki, Sex and the City dizisinin yeni adı ne olacak? Sex and the City ne zaman yayınlanacak? Sex and the City dizi kadrosunda kimler var?

Bir döneme damga vuran dizilerden olan Sex And The City yepyeni adı ve daha karmaşık yaşam yolculuğu ile ekranlara geri dönüyor. Sex and the City dizisinin yeni adı ne olacak? Sex and the City ne zaman yayınlanacak? Sex and the City dizi kadrosunda kimler var?

SEX AND THE CITY DİZİSİNİN YENİ ADI NE OLACAK?

HBO Max, yarımşar saatlik 10 bölümden oluşacak yeni dizinin çekimlerine bahar sonunda başlanacağını açıkladı. 1998-2004 yılları arasında altı sezon yayımlanan, büyük başarıya ulaşan ve sonrasında iki filmi çekilen "Sex and the City" dizisi, "And Just Like That..." adıyla ekranlara geri dönüyor.

SEX AND THE CITY DİZİ OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

Yeni dizide orijinal kadrodan Sarah Jessica Parker (Carrie), Cynthia Nixon (Miranda) ve Kristin Davis (Charlotte) rol alacak.

30'lu yaşlardaki New Yorklu kariyer sahibi dört kadın arkadaşın öyküsünü anlatan dizide Samantha karakterini canlandıran Kim Cattrall ise "And Just Like That..."te olmayacak.

Sarah Jessica Parker'la kavgalı olduğu belirtilen Cattrall, Temmuz 2019'da "bir daha asla Sex and the City filminde rol almayacağını" açıklamıştı.

'Daha da karmaşık bir yaşam yolculuğu'

HBO Max'ın açıklamasında yeni dizinin "30'lu yaşlarda başlayan karmaşık bir yaşam gerçekliği ve dostluk yolculuğunun 50'li yaşlardaki daha karmaşık bir yaşam gerçekliği ve dostluk serüvenine" odaklanacağı belirtildi.

Sex and the City, Candice Bushnell'in aynı adlı kitabından uyarlanmıştı.

2008'de gösterime giren "Sex and the City" filmi dünya genelinde toplam 419 milyon dolar gişe geliri elde etmişti.

İki yıl sonra yapılan ve olumsuz eleştiriler alan "Sex and the City 2"nin gişe geliri ise 291 milyon dolarda kalmıştı.

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