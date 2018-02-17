Şevval Sam "Müzeyyen" İle Büyük Beğeni Topladı

Uniq Hall'de gerçekleşen ve Müzeyyen Senar'ın hayatından önemli kesitlerin müzikal olarak anlatıldığı gösterimde izleyenler zaman zaman duygu dolu anlar yaşadı.

Türk müziğinin duayen isimlerinden Müzeyyen Senar'ın iz bırakan şarkılarını Şevval Sam'ın yorumladığı "Müzeyyen" müzikali izleyenleri hayran bıraktı. Geçtiğimiz hafta galasında ayakta alkışlanan müzikal dün akşam da seyircisinden tam not aldı. Müzeyyen Senar'ın Bursa'dan İstanbul'a gelişi, Atatürk'ün önünde ilk kez şarkı söyleyişi, gibi önemli anılarının sahnelendiği yaklaşık 2 saat süren müzikalde, sanatçının anneliği, aşkları, hüzünleri ve mutluluklarına dair kesitler seyirciyle paylaşıldı. Şevval Sam 'Huysuz ve Tatlı Kadın', 'Benzemez Kimse Sana' gibi Senar'ın en sevilen şarkılarını seyirciyle birlikte söyledi.

Figen Şakacı'nın yazdığı, Engin Alkan'ın yönettiği, Fahrettin Yarkın'ın sanat direktörlüğünü, Cem Yılmazer'in sahne dekor tasarımını ve Esra Başıbüyük'ün kostüm tasarımını yaptığı "Müzeyyen" müzikalinde Şevval Sam'a daha önce Müzeyyen Senar ile birlikte çalışan usta müzisyenler; Serdar Kaşıkçılar, İsmail Topyanak, Mustafa Taşpınarlı, Sezgin Sezer ve Fahrettin Yanar eşlik etti.

"MÜZEYYEN" TÜRKİYE'Yİ GEZİYOR

Müzikalin gösterimi İstanbul'dan sonra 2 Mart Ankara MEB Şura'da devam edecek. Antalya, Bursa, İstanbul ve İzmir'de de sahnelenecek olan "Müzeyyen"in yeni gösterimlerinin biletleri Biletix'de satışa çıktı. Seyirciyi Müzeyyen Senar'ın gözünden kısa bir tarihi gezintiye çıkaran müzikli gösteri kısa sürede yoğun bir ilgiyle karşılaştı.