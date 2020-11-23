Şevval Sam kimdir? Şevval Sam kaç yaşında, nereli? Şevval Sam dizileri, şarkıları!
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Şevval Sam kimdir? Şevval Sam kaç yaşında, nereli? Şevval Sam dizileri, şarkıları!

23.11.2020 22:36 | Son Güncelleme: 23.11.2020 22:41
Şevval Sam kimdir? Şevval Sam kaç yaşında, nereli? Şevval Sam dizileri, şarkıları!

Yasak Elma dizisinde canlandırdığı Ender karakteri ile beğeni toplayan Şevval Sam kimdir? Şevval Sam kaç yaşında, nereli? Şevval Sam dizileri, şarkıları!

Oynadığı diziler ve şarkıları ile tanınan başarılı ve güzel oyuncu, şarkıcı Şevval Sam kimdir? Şevval Sam kaç yaşında, nereli? Şevval Sam dizileri, şarkıları!

ŞEVVAL SAM KİMDİR?

Türkdeniz Şevval Sam, 11 Kasım 1973, İstanbul doğumlu Türk oyuncu ve müzisyen. Sanatçı Leman Sam'ın kızıdır. Şevval Sam, 11 Kasım 1973'te İstanbul'da doğdu. Annesi Leman Sam şarkıcı, babası Selim Sam müzisyendir. Kendisinden iki yaş büyük Şehnaz adlı bir ablası vardır. İlk ve ortaokulu Hasan Ali Yücel İlköğretim Okulu'nda okuyan Sam, liseyi İstanbul Zincirlikuyu İnsaat Teknik ve Yapı Meslek Lisesi restorasyon bölümünde okudu. Yüksek öğrenimini Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi grafik bölümünde tamamladı. 1993-1999 yılları arasında Beşiktaş'ın Sarı Fırtına lakaplı efsane eski futbolcusu Metin Tekin ile evli kaldı ve bu evliliğinden Tarık Emir adlı oğlu oldu. Sanatçı Leman Sam'ın kızı olan sanatçı, çeşitli sinema film ve dizilerde rol aldı.

ŞEVVAL SAM DİZİLERİ

Süper Baba (Deniz - Derya) (1993-1998, atv)

Feride (Feride) (1996, Star TV)

Aşkın Dağlarda Gezer (Kajal) 1999 - 2000 (TGRT)

Yıldızların Altında (Türkan) 2002 (Show TV)

Karaoğlan' (Ece Sultan) (2002, Kanal D)

Gülbeyaz (Gülbeyaz) (2002-2003, Kanal D)

Müjgan Bey (Müjgan - Müjdat) (2004, Show TV)

Çocuğun Var Derdin Var (Zeynep) (2004-2005, TGRT)

Yine de Aşığım (Ayşe) (2005-2006, atv)

Yaşanmış Şehir Hikayeleri (Ece Yıldız) (2006, Kanal D)

Derman' (Dr.Derman Özersoy) (2008, Kanal D)

Acayip Hikayeler (Müge) (2012, Star TV)

Muhteşem Yüzyıl (2013, Star TV)

Kara Kutu (2015)

Bodrum Masalı (2016, Kanal D)

Yasak Elma (Ender Ekinci) (2018-, Fox Tv)

ŞEVVAL SAM ŞARKILARI

Sek (2006)

Istanbul's Secrets (2007)

Karadeniz (2008)

Has Arabesk (2010)

II Tek (2012)

Tango (2012)

Toprak Kokusu (2015)

Nanninom (2016)

Şevval Sam kimdir? Şevval Sam kaç yaşında, nereli? Şevval Sam dizileri, şarkıları!

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