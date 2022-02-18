Ünlü sanatçıların sunumuyla ekrana gelecek olan Şarkılar Bizi Söyler izleyicilerin ilgi odağı oldu. Program hakkında detaylar merak edilirken Şarkılar Bizi Söyler programı konuğu Şevval Sam kimdir? Şarkılar Bizi Söyler konuğu Şevval Sam kaç yaşında, nereli? Şevval Sam şarkıları araştırıldı.

ŞEVVAL SAM KİMDİR?

Doğum tarihi: 11 Kasım 1973

48 yaşında

İstanbul

Şevval Sam, 11 Kasım 1973'te İstanbul'da doğdu. Annesi Leman Sam şarkıcı, babası Selim Sam müzisyendir. Kendisinden iki yaş büyük Şehnaz adlı bir ablası vardır. İlk ve ortaokulu Hasan Ali Yücel İlköğretim Okulu'nda okuyan Sam, liseyi İstanbul Zincirlikuyu İnsaat Teknik ve Yapı Meslek Lisesi restorasyon bölümünde okudu. Yüksek öğrenimini Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi grafik bölümünde tamamladı. 1993-1999 yılları arasında Beşiktaş'ın Sarı Fırtına lakaplı efsane eski futbolcusu Metin Tekin ile evli kaldı ve bu evliliğinden Tarık Emir adlı oğlu oldu. Sanatçı Leman Sam'ın kızı olan sanatçı, çeşitli sinema film ve dizilerde rol aldı.

Albümleri

Sek (2006)

Istanbul's Secrets (2007)

Karadeniz (2008)

Has Arabesk (2010)

II Tek (2012)

Tango (2012)

Toprak Kokusu (2015)

Nanninom (2016)

Single'ları

"Aşk Olsun" (2017)

"Dinmiyor" (Nejat Özgür ile) (2019)

''Sen Bu Yaylaları'' (2021)

''Kopsun Bir Fırtına'' (2021)

''Karşıya Meşe Yanar'' (2021)

''Hayat Devam Ediyi'' (2021)

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